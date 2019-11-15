2019-11-15T15:41:08+03:00
Общество

Россияне не будут платить за отказ от участия в переписи

В Росстате заявили, что обязательная перепись может вызвать в гражданах «дополнительный негатив и отторжение»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне не будут платить за отказ от участия в переписиРоссияне не будут платить за отказ от участия в переписиФото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Россиян не будут штрафовать за отказ участвовать в переписи населения в 2020 году, все будет происходить на добровольной основе. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Администрирование карательной системы будет стоить намного больше, чем мы сможем получить какой-то позитивный результат», - пояснил он.

Малков отметил, что такая система с одной стороны, может вызвать «дополнительный негатив и отторжение», а с другой стороны – на данный момент отсутствуют эффективные механизмы для внедрения подобной системы ответственности.

Глава Росстата добавил, что по вопросу введения обязательной переписки «дискуссия проходила достаточно бурно, с участием большого количества экспертов других ведомств». «В итоге, взвесив все за и против, мы решили отказаться от такого подхода», - заключил Малков.

Напомним, в прошлом году в пробной переписи населения приняло участие более 1,2 миллиона россиян. Росстат впервые опробовал комбинированный способ сбора сведений о населении: самостоятельное заполнение переписных листов в интернете и традиционный опрос переписчиками. При этом отмечалось, что россияне все чаще отказываются сообщать данные о себе

ИСТОЧНИК KP.RU

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