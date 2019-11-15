Россияне не будут платить за отказ от участия в переписи
Россиян не будут штрафовать за отказ участвовать в переписи населения в 2020 году, все будет происходить на добровольной основе. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.
«Администрирование карательной системы будет стоить намного больше, чем мы сможем получить какой-то позитивный результат», - пояснил он.
Малков отметил, что такая система с одной стороны, может вызвать «дополнительный негатив и отторжение», а с другой стороны – на данный момент отсутствуют эффективные механизмы для внедрения подобной системы ответственности.
Глава Росстата добавил, что по вопросу введения обязательной переписки «дискуссия проходила достаточно бурно, с участием большого количества экспертов других ведомств». «В итоге, взвесив все за и против, мы решили отказаться от такого подхода», - заключил Малков.
Напомним, в прошлом году в пробной переписи населения приняло участие более 1,2 миллиона россиян. Росстат впервые опробовал комбинированный способ сбора сведений о населении: самостоятельное заполнение переписных листов в интернете и традиционный опрос переписчиками. При этом отмечалось, что россияне все чаще отказываются сообщать данные о себе
ИСТОЧНИК KP.RU