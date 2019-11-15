Украину не пустили на конкурс «Мисс Вселенная» в США
Самую красивую украинку, которая должна была представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная», не пустили в США. Виной тому стало отсутствие американской визы. По непонятной для девушки и ее команды, которая должна была сопровождать Анастасию Субботу на престижном конкурсе красоты, ей отказали в предоставлении визы.
Изначально дату подачи документов назначили на 12 ноября. Но произошел технический сбой и срок перенесли на 14 ноября. Красавица в указанный день предоставила документы и прошла все необходимые процедуры – ответила на вопросы сотрудника дипломатического представительства. Но в получении визы ей отказали, сославшись на то, что документы подаются повторно.
- Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице, - написала в фейсбуке глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова.
Она обратилась к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору с просьбой разобраться в ситуации. Конкурс пройдет в США с 28 ноября по 8 декабря. Анастасия планирвоала вылетать в штаты 27 ноября.
Ранее американские визы не выдали большей половине российской делегации ГА ООН, из-за чего Россия была представлена на саммите в составе меньше, чем запланировано.
ИСТОЧНИК KP.RU