Больше 220 пассажиров круизного лайнера подхватили инфекцию во время путешествия из Таиланда в Сингапур
Пассажиры круизного лайнера, следующего из Таиланда в Сингапур, завершили отпуск досрочно. Больше 220 человек скосила инфекция. Массовая вспышка желудочно-кишечного заболевания произошла после того, как корабль сделал транзитную остановку в Хошимине. Следующим пунктом должен был стать Сингапур. Но по пути к нему, один за одним пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие.
- Капитан проинформировал сингапурские власти о заболевших 11 ноября, - цитирует сообщение представителя морского и портового управления Сингапурат ТАСС.
Пришвартоваться к берегу удалось только спустя два дня – 13 ноября плавательное судно прибыло в Сингапур.
Многие измученные таким путешествием туристы отказались продолжать круиз. Корабль с 2 тысячами туристов должен был отправиться в обратный путь. Заболевшие путешественники предпочли возвращаться другими видом транспорта.
Несколько лет назад на борту американского круизного лайнера отравились около 600 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU