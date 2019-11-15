Больше 220 пассажиров круизного лайнера подхватили инфекцию во время путешествия из Таиланда в Сингапур

15 Нояб. 16:30 2019-11-15T16:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажиры круизного лайнера, следующего из Таиланда в Сингапур, завершили отпуск досрочно. Больше 220 человек скосила инфекция. Массовая вспышка желудочно-кишечного заболевания произошла после того, как корабль сделал транзитную остановку в Хошимине. Следующим пунктом должен был стать Сингапур. Но по пути к нему, один за одним пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие.

- Капитан проинформировал сингапурские власти о заболевших 11 ноября, - цитирует сообщение представителя морского и портового управления Сингапурат ТАСС.

Пришвартоваться к берегу удалось только спустя два дня – 13 ноября плавательное судно прибыло в Сингапур.

Многие измученные таким путешествием туристы отказались продолжать круиз. Корабль с 2 тысячами туристов должен был отправиться в обратный путь. Заболевшие путешественники предпочли возвращаться другими видом транспорта.

Несколько лет назад на борту американского круизного лайнера отравились около 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU