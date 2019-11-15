2019-11-15T16:37:51+03:00
В мире

Больше 220 пассажиров круизного лайнера подхватили инфекцию во время путешествия из Таиланда в Сингапур

Пассажиров высадили на берег с острой кишечной инфекцией
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперты проводят проверку, чтобы узнать, что стало причиной массового отравленияЭксперты проводят проверку, чтобы узнать, что стало причиной массового отравленияФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пассажиры круизного лайнера, следующего из Таиланда в Сингапур, завершили отпуск досрочно. Больше 220 человек скосила инфекция. Массовая вспышка желудочно-кишечного заболевания произошла после того, как корабль сделал транзитную остановку в Хошимине. Следующим пунктом должен был стать Сингапур. Но по пути к нему, один за одним пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие.

- Капитан проинформировал сингапурские власти о заболевших 11 ноября, - цитирует сообщение представителя морского и портового управления Сингапурат ТАСС.

Пришвартоваться к берегу удалось только спустя два дня – 13 ноября плавательное судно прибыло в Сингапур.

Многие измученные таким путешествием туристы отказались продолжать круиз. Корабль с 2 тысячами туристов должен был отправиться в обратный путь. Заболевшие путешественники предпочли возвращаться другими видом транспорта.

Несколько лет назад на борту американского круизного лайнера отравились около 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты