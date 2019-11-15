Ветеран "Спартака" оценил шансы России в матче с Бельгией

15 Нояб. 16:40 2019-11-15T16:40:05+03:00

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16 ноября в Петербурге состоится предпоследняя встреча отборочного тура Чемпионата Европы 2020 между Россией и Бельгией. Однако в матче не сможет принять участие один из лидеров команды Александр Головин. Причиной стали проблемы со здоровьем.

О том, как сыграет наша команда, без лидирующего полузащитника рассказал ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд.

- Нам надо выигрывать минимум 2 : 0. <...> Бельгийская сборная – одна из сильнейших в Европе. Надо дать им бой. Попробовать себя во всех вариантах. Или мы способны только обыгрывать Казахстан? Надеюсь, что обыграем и Бельгию, - приводит слова Рейнгольда ИА "NSN".

Ранее в квалификации России уступила бельгийцам со счетом 1:3. От результата этой игры зависит место нашей сборной в группе. Но участие в Евро-2020 Россия уже в любом случае себе обеспечила.

ИСТОЧНИК KP.RU