2019-11-15T16:40:05+03:00
Спорт

Ветеран "Спартака" оценил шансы России в матче с Бельгией

В игре не примет участие ведущий полузащитник Александр Головин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Матч Россия-Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-ПетербургеМатч Россия-Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-ПетербургеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

16 ноября в Петербурге состоится предпоследняя встреча отборочного тура Чемпионата Европы 2020 между Россией и Бельгией. Однако в матче не сможет принять участие один из лидеров команды Александр Головин. Причиной стали проблемы со здоровьем.

О том, как сыграет наша команда, без лидирующего полузащитника рассказал ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд.

- Нам надо выигрывать минимум 2 : 0. <...> Бельгийская сборная – одна из сильнейших в Европе. Надо дать им бой. Попробовать себя во всех вариантах. Или мы способны только обыгрывать Казахстан? Надеюсь, что обыграем и Бельгию, - приводит слова Рейнгольда ИА "NSN".

Ранее в квалификации России уступила бельгийцам со счетом 1:3. От результата этой игры зависит место нашей сборной в группе. Но участие в Евро-2020 Россия уже в любом случае себе обеспечила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты