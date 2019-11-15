Эксперт объяснил, что будет если Украина примет предложение Путина по газу

15 Нояб. 16:46 2019-11-15T16:46:34+03:00

Это вынудит Киев обратиться в сторону нормализации отношений с РФ

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Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов назвал предложение Владимира Путина по газу для Украины «ветром с востока».

Россия готова снизить цену на 25 процентов при прямых поставках голубого топлива на Украину. Если же украинская сторона не успеет уладить вопрос до истечения договора о транзите с Россией, то существует риск прекращения поставок.

Это предложение, по мнению политолога, поставит Украину перед выбором: следовать западным курсом, который не несет никаких экономических выгод или попытаться наладить отношения с Россией.

-Предложение Путина – это еще один «ветер с востока», который пытается качнуть Украину в сторону рационального экономического поведения, - заявил Колташов ФАН.

Если соглашение будет достигнуто, то Киеву не придется продавать земли иностранцам. Если его отклонят, то это значит власти Украины решили «принести в жертву интересы страны внешним игрокам».

Ранее сайт kp.ru писал, что Владимир Путин ответил поговоркой про договор по газу между Россией и Украиной.

«"За морем телушка - полушка, да дорог перевоз" (…) так вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться», - заявил глава государства.

В Нафтогазе отметили, что в выступлении российского президента верно указано, что Украине еще предстоит обновить энергетическое законодательство на европейский манер.

ИСТОЧНИК KP.RU