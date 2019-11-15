Рыбак прославился, выловив голыми руками сомов из лунки на лужайке

15 Нояб. 17:22 2019-11-15T17:23:44+03:00

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Мужчина показал трюк с кока-колой и «Ментосом», но с неожиданными финалом. Ролик, в котором он все это, еще и яйцо, забрасывает в лунку в земле, появился в твиттер. В комментариях писали, что ожидали – это будет эксперимент по созданию мини-вулкана. Однако, завершилась история поимкой рыбы. Сразу двух сомов, которые буквально выпрыгнули из ямы в земле в руки мужчине.

Пост собрал десятки миллионов просмотров. Люди пытались угадать, почему сомы выпрыгнули из лунки и как вообще там оказались:

- Я читал, что химическая реакция кока-колы и Mentos снижает содержание кислорода в воде, поэтому сом поднимается в поисках воздуха. Яйцо является приманкой, - писали в комментариях пользователи.

Были и более сложные теории о том, как реакция этих продуктов влияет на улов. Но большинство людей интересовались, откуда в этой лунке, какой бы глубокой она не была, вообще взялась рыба.

- Я из Северной Калифорнии. У нас здесь есть палтус, лосось, луциан ... но они не выпрыгивают из нашей лужайки.

Автор не стал раскрывать секрет своей необычной рыбалки. Но опытные рыбаки предположили, что он просто выкопал глубокий какал, а рядом с этой площадкой находится река.

- Это алхимия, - заключили другие пользователи.

- Для меня очевидно только одно – сомы не растут на деревьях.

Рыбак показал трюк по ловле сомов.

ИСТОЧНИК KP.RU