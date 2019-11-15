15 Нояб. 17:41 2019-11-15T17:41:18+03:00

Белый дом опубликовал стенограмму еще одного телефонного разговора Трампа с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беседа двух лидеров состоялся вскоре после того, как новоизбранный украинский президент одержал победу на выборах

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В четверг, 14 ноября, Белый дом опубликовал стенограмму еще одного телефонного разговора президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Был опубликован текст апрельского разговора двух лидеров, который состоялся после победы Зеленского на президентских выборах.

В Белом доме подчеркивают, что в этой беседе Трамп не затрагивал политические вопросы. Американский президент поздравил своего украинского коллегу и выразил уверенность в том, что Зеленский будет отличным главой государства.

Полная стенограмма апрельского звонка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Как писал ранее сайт kp.ru, американский лидер заявил, что намерен обнародовать текст другого, апрельского звонка, который был первым из двух.

Напомним, представители Демократической партии США инициировали процедуру импичмента после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы утверждают, что глава Белого дома выдал украинскому лидеру информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU