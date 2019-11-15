Взрывы на арсенале в украинском городе Балаклея: два сапера погибли

15 Нояб. 18:00 2019-11-15T18:00:50+03:00

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Во время планового уничтожения боеприпасов на самом крупном украинском военном складе в Балаклее Харьковской области погибли двое военнослужащих, еще двое были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Об этом сообщил Генштаб Украины.

«Ранения получили четверо человек - два военнослужащих и два работника вооруженных сил», - сказал пресс-секретарь Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Представитель ведомства сообщил, что у пострадавших саперов ожоги, у одного из них перелом.

На арсенале в военного склада прогремели около 20 взрывов. В Минобороны Украины сообщило, что взрывы в Балаклее плановые и проводятся с целью утилизации остатков боеприпасов, которые нельзя транспортиров. В ведомстве заявили, что все осуществляется в специально оборудованном для этого месте – котловане.

Напомним, что это уже не первый раз, когда в Балаклее слышны взрывы. В прошлом году проходили плановые роботы по обезвреживанию. Тогда прозвучало так же 20 взрывов. За год до этого на складе произошло возгорание. Пожар был настолько мощным, что жителей Балаклеи пришлось эвакуировать.

ИСТОЧНИК KP.RU