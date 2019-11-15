СБУ сообщила о задержании «одного из ключевых руководителей» ИГИЛ*
Недалеко от Киева был задержан один из руководителей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
«В Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство"», - сказано в сообщении ведомства
В СБУ заявили, что Шишани задержали в результате совместной спецоперации с ЦРУ США и Министерства внутренних дел Грузии.
Пресс-служба ведомства сообщает, что с 2012 года задержанный работал на территории Сирии на разных «должностях» в ИГИЛ*. Через четыре года он прибыл в Турцию, а летом 2018 года «незаконно прибыл на Украину, использовав поддельный паспорт».
Служба безопасности Украины уточнила, что на данный момент Шишани находится под экстрадиционным арестом, проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.
Напомним, 27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп торжественно объявил, что американским военным удалось уничтожить лидера ИГИЛ* аль-Багдади.
*ИГИЛ - запрещенная в России организация.
ИСТОЧНИК KP.RU