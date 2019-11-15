2019-11-15T20:24:27+03:00
Политика

Анкара «не отступит» в вопросе с С-400

Представитель Эрдогана сообщил, что российские ЗРС будут введены в строй
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анкара «не отступит в вопросе с С-400»Анкара «не отступит в вопросе с С-400»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара не откажется от приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Турция не отступит в вопросе с С-400, системы будут введены в строй», - сказал представитель турецкого лидера.

Калын сообщил, что Турции и Соединённые Штаты приступили к работе по созданию совместного механизма для выявления влияния российских С-400 на американские истребители F-35.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от закупок российских ЗРС в пользу американских комплексов Patriot. Турецкий лидер отметил, что предложил Вашингтону создать совместную комиссию для решения конфликта вокруг С-400. Более того, по словам Эрдогана, глава Белого дома Дональд Трамп «стал гораздо более позитивен» в этом вопросе, а его подходы стали «более продуктивны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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