2019-11-15T22:47:41+03:00
Наука

Астронавты Пармитано и Морган успешно завершили выход в космос

Итальянец и американец провели подготовительные работы для ремонта научного прибора на корпусе МКС
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Астронавты Пармитано и Морган завершили подготовительные работы для ремонта альфа-спектрометраАстронавты Пармитано и Морган завершили подготовительные работы для ремонта альфа-спектрометраФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 ноября, итальянский и американский астронавты, Лука Пармитано и Эндрю Морган, успешно завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты провели подготовительные работы для начала ремонта важного научного прибора на корпусе МКС - магнитного альфа-спектрометра. Ремонт необходим после выхода из строя системы охлаждения прибора. Для ее замены потребуется не менее трех выходов в открытый космос.

NASA сообщило, что Пармитано и Морган, с опережением графика демонтировали защитный экран, что позволит получить доступа к системам магнитного альфа-спектрометра. Астронавты также оборудовали рабочее место для последующего ремонта.

После демонтажа экрана весом более 10 килограммов Морган «сбросил» его с поверхности Международной космической станции.

Как сообщал сайт kp.ru, Эндрю Морган из NASA и Лук Пармитан из ESA прибыли на МКС в конце июля. Экспедиция должна выполнить около 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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