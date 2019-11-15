Экстрадированного в США россиянина арестовали по решению суда

15 Нояб. 23:25 2019-11-16T00:39:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Россиянина Алеесея Буркова, которого экстрадировали в США из Израиля и подозревают в киберпреступлениях, по решению американского суда арестовали. По данным РИА Новости, под арестом он будет находится до суда. Однако точная его дата не называется.

Отмечается, что Буркова обвиняют сразу в пяти преступлениях. Штаты заподозрили гражданина РФ в "хакерской деятельности". Россиянину в совокупности грозит до 80 лет лишения свободы.

Как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой. А 30 октября министр юстиции страны Амир Охана «с учетом политических и правовых факторов» подписал ордер на выдачу гражданина России американским коллегам. Посольство России в Вашингтоне направило в госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина. Дипломаты «потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств».

ИСТОЧНИК KP.RU