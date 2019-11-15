2019-11-16T01:57:10+03:00
Происшествия

В США на границе с Мексикой пограничник ранил гражданина России

Предварительно, россиянин пытался пересечь границу
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США на границе с Мексикой пограничник ранил гражданина РоссииВ США на границе с Мексикой пограничник ранил гражданина РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США на границе с Мексикой произошло ЧП. Американский пограничник из огнестрельного оружия ранил гражданина РФ. По предварительным данным, россиянин пытался пересечь границу. Известно, что пострадавшего вертолетом доставили в больницу Феникса. Его жизни ничего не угрожает.

- Около 19:15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержания произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого, - сообщает Погранично-таможенной службы США.

Жизни россиянина ничего не угрожает. Он сейчас находится в больнице. Имя гражданина РФ не называется. Также дополнительно не сообщается, поставлено ли российское посольство в известность о случившемся. Что касается сотрудника пограничной службы, то он не получил серьезных ранений при "физической стычке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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