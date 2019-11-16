Французского рэпера осудили за пропаганду терроризма в его песне
Суд французского города Понтуаз приговорил местного рэпера Masta Ex к шести месяцам тюрьмы условно за песню "Террорист". Правоохранители сочли клип и сам трек экстремистским.
По данным газеты Le Parisien, с июля текущего года видео посмотрели более 30 тысяч человек. Отмечается, что в песне рэпер называет себя "джихадистом" и "ведет войну". Masta Ex в треке также угрожает западному обществу взрывами бомб.
Полицейские также заинтересовались заявлениями рэпера о создании им организации Killuminateam, название которой он расшифровывает как "Солдаты, идущие по пути Аллаха". Интересно, что их цель - "вести борьбу и нейтрализовать тех", кто выступает за "главного дьявола всех времен". Речь идет о западной цивилизации, которая, по мнению участников организации, имеет "исключительно сатанинские корни".
В итоге следователи расценили действия рэпера как пропаганду джихада, насилия, ненависти и дискриминации, за что его и осудили. Правда, условно.
ИСТОЧНИК KP.RU