Французского рэпера осудили за пропаганду терроризма в его песне

СЕГОДНЯ 00:19 2019-11-16T00:19:53+03:00

Его клип на трек "Террорист" за полгода посмотрели всего 30 тысяч человек [видео]

Изменить размер текста: A A

Суд французского города Понтуаз приговорил местного рэпера Masta Ex к шести месяцам тюрьмы условно за песню "Террорист". Правоохранители сочли клип и сам трек экстремистским.

По данным газеты Le Parisien, с июля текущего года видео посмотрели более 30 тысяч человек. Отмечается, что в песне рэпер называет себя "джихадистом" и "ведет войну". Masta Ex в треке также угрожает западному обществу взрывами бомб.

Полицейские также заинтересовались заявлениями рэпера о создании им организации Killuminateam, название которой он расшифровывает как "Солдаты, идущие по пути Аллаха". Интересно, что их цель - "вести борьбу и нейтрализовать тех", кто выступает за "главного дьявола всех времен". Речь идет о западной цивилизации, которая, по мнению участников организации, имеет "исключительно сатанинские корни".

В итоге следователи расценили действия рэпера как пропаганду джихада, насилия, ненависти и дискриминации, за что его и осудили. Правда, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU