2019-11-16T00:19:53+03:00
В мире

Французского рэпера осудили за пропаганду терроризма в его песне

Его клип на трек "Террорист" за полгода посмотрели всего 30 тысяч человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Французского рэпера осудили за пропаганду терроризма в его песнеФранцузского рэпера осудили за пропаганду терроризма в его песнеФото: принтскрин видео.
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Суд французского города Понтуаз приговорил местного рэпера Masta Ex к шести месяцам тюрьмы условно за песню "Террорист". Правоохранители сочли клип и сам трек экстремистским.

По данным газеты Le Parisien, с июля текущего года видео посмотрели более 30 тысяч человек. Отмечается, что в песне рэпер называет себя "джихадистом" и "ведет войну". Masta Ex в треке также угрожает западному обществу взрывами бомб.

Полицейские также заинтересовались заявлениями рэпера о создании им организации Killuminateam, название которой он расшифровывает как "Солдаты, идущие по пути Аллаха". Интересно, что их цель - "вести борьбу и нейтрализовать тех", кто выступает за "главного дьявола всех времен". Речь идет о западной цивилизации, которая, по мнению участников организации, имеет "исключительно сатанинские корни".

В итоге следователи расценили действия рэпера как пропаганду джихада, насилия, ненависти и дискриминации, за что его и осудили. Правда, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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