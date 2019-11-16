2019-11-16T02:50:17+03:00
В мире

Бывший президент Боливии заявил, что США пытались обманом отправить его в тюрьму в Гуантанамо

По словам Моралеса, Штаты предлагали Мексике помощь его в транспортировке
Мария ИГНАТЬЕВА
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Бывший президент Боливии заявил, что США пытались обманом отправить его в тюрьму в ГуантанамоБывший президент Боливии заявил, что США пытались обманом отправить его в тюрьму в ГуантанамоФото: REUTERS
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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США пытались обманом отправить его в тюрьму. По словам экс-главы государства, Вашингтон предложил Мексике помощь с его транспортировкой в Мехико, а на самом деле намеревался отправить его в Гуантанамо, на американскую военную базу.

- США позвонили министру иностранных дел Боливии с предложением направить нам самолет, который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это было бы Гуантанамо, - заявил Моралес в интервью для агенства Reuters.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью. Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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