Бывший президент Боливии заявил, что США пытались обманом отправить его в тюрьму в Гуантанамо

СЕГОДНЯ 01:28 2019-11-16T02:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США пытались обманом отправить его в тюрьму. По словам экс-главы государства, Вашингтон предложил Мексике помощь с его транспортировкой в Мехико, а на самом деле намеревался отправить его в Гуантанамо, на американскую военную базу.

- США позвонили министру иностранных дел Боливии с предложением направить нам самолет, который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это было бы Гуантанамо, - заявил Моралес в интервью для агенства Reuters.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью. Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU