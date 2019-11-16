СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-16T08:40:03+03:00

"Тень самой себя": Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин заявил, что на сегодняшний день НАТО переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь "тенью" самой себя.

Депутат бундестага также согласился с мнением французского лидера Эммануэля Макрона, который ранее заявил о "смерти мозга" альянса.

- НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность, - подчеркнул Триттин.

Также Триттин задается вопросом: "Что это за альянс, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей "нацбезопасности" легковые автомобили из Германии, второго по силе участника?".

Депутат заявил, что из-за расходящихся интересов своих членов альянс больше не способен обеспечивать их безопасность, пишет Der Spiegel.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Бундестаг принял поправку к газовой директиве Евросоюза. Решение по законопроекту утвердили простым большинством голосов

ИСТОЧНИК KP.RU