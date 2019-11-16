"Тень самой себя": Депутат бундестага заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис
Член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин заявил, что на сегодняшний день НАТО переживает экзистенциальный кризис, являясь лишь "тенью" самой себя.
Депутат бундестага также согласился с мнением французского лидера Эммануэля Макрона, который ранее заявил о "смерти мозга" альянса.
- НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность, - подчеркнул Триттин.
Также Триттин задается вопросом: "Что это за альянс, в котором самый сильный в экономическом смысле участник считает угрозой для своей "нацбезопасности" легковые автомобили из Германии, второго по силе участника?".
Депутат заявил, что из-за расходящихся интересов своих членов альянс больше не способен обеспечивать их безопасность, пишет Der Spiegel.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Бундестаг принял поправку к газовой директиве Евросоюза. Решение по законопроекту утвердили простым большинством голосов
ИСТОЧНИК KP.RU