2019-11-16T09:50:13+03:00
В мире

Власти США ждут от Турции "скорых" решений по С-400

Ранее американский президент провел встречу с турецким главой в Белом доме
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Власти США ждут от Турции "скорых" решений по С-400Власти США ждут от Турции "скорых" решений по С-400Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш рассказал, что сенаторы США ожидают, что "относительно скоро" Турция примет решения по покупке у РФ ЗРК С-400.

Также Штаты готовятся остановить свой законопроект об антитурецких санкциях в том случае, "если вопрос С-400 будет и правда решен".

Напомним, на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом, а также с сенаторами в Белом доме.

- Мы считаем, что относительно скоро будут предприняты шаги по С-400, - заявил Джим Риш, не уточнив, о каких шагах идет речь.

Он подчеркнул, что в этой связи сенаторам "необходимо оценить свои позиции" по санкциям, "если вопрос С-400 будет и правда решен", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре Дональд Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Вашингтон внес в список ряд высокопоставленных чиновников республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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