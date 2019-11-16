2019-11-16T11:10:54+03:00
В мире

Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент США

В июле этого года Джон Болтон передал японским властям требование об увеличении расходов на содержание 50 тысяч американских военных в четыре раза
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент СШАТрамп требует от Японии и Южной Кореи повысить траты на военный контингент СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация американского главы Дональда Трампа требует у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента.

Летом Джон Болтон, который на тот момент занимал пост советника президента Штатов по нацбезопасности передал властям Японии требование об увеличении расходов на содержание 50 тысяч американских военных в четыре раза.

Более того, сообщается, что Болтон передал аналогичное требование и властям Республики Кореи. Сеулу Джон Болтон предложил увеличить расходы в пять раз, для того чтобы продлить присутствие 28,5 тысячи американских военных на своей территории, сообщает журнал Foreign Policy

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре Дональд Трамп заявил, что военные США уже десят лет находятся в Сирии. По его словам, предполагалось, что американская армия пробудет в арабской республике около месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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