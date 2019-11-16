2019-11-16T12:09:15+03:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты бюджетников

Оплата труда должна быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в российских регионах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты бюджетниковВ Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты бюджетниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий установление минимального размера месячной зарплаты не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

- Месячная заработная плата... не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в России, - говорится в официальном документе.

Официальный документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект дополнит статью 144 ТК РФ для установления допгарантий для медицинских работников, педагогов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре сообщалось, что зарплата федеральных бюджетников будет повышена на 4,3% с 1 октября 2019 года. Изменения коснутся сотрудников казенных, автономных и бюджетных учреждений, которых не затронули "майские указы" президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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