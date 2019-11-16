В Госдуму внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты бюджетников
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий установление минимального размера месячной зарплаты не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
- Месячная заработная плата... не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в России, - говорится в официальном документе.
Официальный документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Законопроект дополнит статью 144 ТК РФ для установления допгарантий для медицинских работников, педагогов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре сообщалось, что зарплата федеральных бюджетников будет повышена на 4,3% с 1 октября 2019 года. Изменения коснутся сотрудников казенных, автономных и бюджетных учреждений, которых не затронули "майские указы" президента России Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU