Началась активная работа по восстановлению прав дольщиков ЖК "Вишневая"

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-16T12:06:20+03:00

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Работа по восстановлению прав обманутых дольщиков ЖК "Вишневая" в Подмосковье уже запущена.

14 ноября представители Фонда провели встречу с инициативной группой. Чтобы как можно быстрее помочь людям необходимо ввести конкурсное производство, и поэтому уже понедельник, 18 ноября, состоится встреча с арбитражным управляющим с целью получения необходимой информации и обсуждения дальнейших действий по введению конкурсного производства. В первую очередь будет сформирован реестр прав требований дольщиков, проведена экспертиза объекта и его оценка.

В ближайшее время на сайте Фонда заработает раздел для дольщиков ЖК «Вишневая», в котором будет размещаться вся актуальная информация.

Напомним, механизм помощи дольщикам, которые остались без жилья из-за действий неблагонадежных застройщиков был запущен вице-премьером Виталием Мутко, который поручил Московской области и Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства решить этот вопрос в сжатые сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU