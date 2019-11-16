СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-16T13:27:25+03:00

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В Сети появилось видео, на котором военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.

Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У.Маневры проходили на территории Южной Кореи

Сообщается, что маневры проходили на территории Южной Кореи. К слову, в распоряжении южнокорейской армии на 2017 год находилось 80 таких танков.

Напомним, Т-80У — боевой танк семейства Т-80. Масса машины составляет 46 тонн. Российский танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что военный эксперт Алексей Леонков оценил возможности российского оружия для сдерживания США. Он напомнил, что наше законодательство четко регламентирует применение ядерного оружия. Леонков напомнил, что в нашей стране идет масштабное перевооружение и оно началось именно со стратегических ядерных сил, прежде всего с ракетной составляющей.

ИСТОЧНИК KP.RU