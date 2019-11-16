Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-16T13:39:50+03:00

Знаменитый собор серьезно пострадал из-за пожара в апреле этого года

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Посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что французские власти официально пригласили российских экспертов для восстановления собора Парижской Богоматери.

Напомним, собор серьезно пострадал из-за сильного пожара в апреле этого года.

- Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут, - отметила Берманн.

Также посол заявила, что "была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", пишет "РИА-Новости".

В свою очередь, губернатор Югры Наталья Комарова добавила, что в автономном округе есть талантливые люди, готовые участвовать в проектах по восстановлению собора.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спустя сутки после страшного пожара в Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме. Автор объявления предлагал товар за 99 пенсов (83 рубля).

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ИСТОЧНИК KP.RU