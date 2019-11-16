2019-11-16T13:51:36+03:00
В мире

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем

Об этом сообщили в администрации сербского главы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцемПрезидента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцемФото: REUTERS
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Сербский лидер Александр Вучич был госпитализирован в субботу, 16 ноября, из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили а администрации политика.

- Президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем, - сказано в официальном сообщении.

По последним данным, состояние здоровья президента Сербии стабильно, он находится в Военно-медицинской академии. Об этом рассказала советница сербского лидера Сузана Васильевич.

Напомним, политику Александру Вучичу 49 лет. Политическую карьеру он начал в 1993 году. пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сербский президент Александр Вучич заявил, что у Сербии нет денег на покупку российских С-400. Сербский лидер при этом отметил, что «это потрясающее российское оружие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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