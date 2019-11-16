2019-11-16T15:00:26+03:00
В мире

В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"

Крупномасштабные протесты начались во Франции 17 ноября 2018 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"Фото: REUTERS
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Более 20 станций метро в Париже и интегрированных в городскую транспортную сеть электричек были закрыты из-за планирующихся акций "желтых жилетов".

- По распоряжению префектуры полиции из-за манифестаций в общественных местах, начиная с 07:00 утра, некоторые станции/пересадочные узлы закрыты для публики, - говорится в официальном заявлении.

Напомним, данные протесты начались во Франции 17 ноября 2018 года. Французы требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований "желтых жилетов".

Митинги зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом. Глава Франции пообещал исправить ситуацию до конца своего президентского срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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