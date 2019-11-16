СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-16T15:04:06+03:00

"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме Фото: REUTERS

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на заявления госсекретаря США Майка Помпео о Голанах и Крыме.

Российский политик заявил, что разницы в "аннексиях" Крыма и Голанских высот "не увидит только слепой".

Ранее Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

- Разницу не увидит только слепой. Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки "взлома" действующего миропорядка, - заявил Слуцкий, пишет "РИА-Новости".

Он также подчеркнул, что подобное заявление - ярчайший пример двойных стандартов и избирательных подходов к международному праву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Майк Помпео рассказал, почему США признали Голаны, но не Крым. По словам американского госсекретаря, на решения Вашингтона влияли «фактические обстоятельства».

ИСТОЧНИК KP.RU