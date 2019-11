В результате взрыва на севере Сирии недалеко от границы с Турцией в городе Эль-Баб погибли 10 мирных жителей, 15 человек были ранены. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило турецкое Минобороны.

«Бесчеловечные и нецивилизованные террористы РПК/YPG продолжают нападать на невинных гражданских лиц, используя те же методы, что и ДАИШ, убив 10 мирных жителей и ранив более 15», - говорится в заявлении на странице военного ведомства Турции в Twitter.

Турецкое министерство сообщает, что террористы взорвали заминированный автомобиль на автовокзале Эль-Баб.

При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек. Inhumane and uncivilised PKK/YPG terrorists continue to target innocent civilians using the same methods as DAESH. This time the terrorists detonated a car bomb in the Al-Bab bus terminal in the Op Euphrates Shield area, killing 10 civilians and injuring more than 15. https://t.co/t6yPWGBaoX