2019-11-16T15:21:45+03:00
Происшествия

При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек

Еще 15 мирных жителей пострадали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человекПри взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человекФото: Кадр видео
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В результате взрыва на севере Сирии недалеко от границы с Турцией в городе Эль-Баб погибли 10 мирных жителей, 15 человек были ранены. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило турецкое Минобороны.

«Бесчеловечные и нецивилизованные террористы РПК/YPG продолжают нападать на невинных гражданских лиц, используя те же методы, что и ДАИШ, убив 10 мирных жителей и ранив более 15», - говорится в заявлении на странице военного ведомства Турции в Twitter.

Турецкое министерство сообщает, что террористы взорвали заминированный автомобиль на автовокзале Эль-Баб.

При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек. Inhumane and uncivilised PKK/YPG terrorists continue to target innocent civilians using the same methods as DAESH. This time the terrorists detonated a car bomb in the Al-Bab bus terminal in the Op Euphrates Shield area, killing 10 civilians and injuring more than 15. https://t.co/t6yPWGBaoX

По данным, источника агентства SANA погибли 15 мирных жителей.

Напомним, как писал ранtе сайт kp.ru, 11 ноября, произошел взрыв двух заминированных авто у границы с Турцией в сирийском городе Камышли.

Сирийско-турецкую границу с конца октября патрулируют совместно турецкие и российские военные. Это прописано было в меморандуме о взаимопонимании, подписанном президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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