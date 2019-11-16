Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
В результате перестрелки в Якутии в посёлке Айхал погиб один мужчина и двое получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Об этом сообщили в Следственном управлении по региону.
«По данным следствия, ночью 16 ноября 2019 года на территории увеселительного заведения, расположенного в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия), неустановленные лица причинили огнестрельные ранения трем мужчинам», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В СК по региону уточнили, что прямо на месте происшествия погиб 32-летний пострадавший, двое потерпевших были доставлены в больницу с различными травмами. На данный момент на месте происшествия работают следователи и пытаются устанавливать личность лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, в августе этого года перестрелка произошла в районе Вишняковского рынка в Краснодаре. В ней участвовали несколько групп вооруженных мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU