2019-11-16T17:20:06+03:00
Происшествия

В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков

По словам родственников Александра Гриценко, похищение произошло, кода тот гулял со своим ребенком
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Родственники Александра Гриценко заявили, что похищение произошло, кода тот гулял со своим ребенкомРодственники Александра Гриценко заявили, что похищение произошло, кода тот гулял со своим ребенкомФото: REUTERS
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В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Об этом сообщили родственников банкира.

Как сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на семью топ-менеджера, похищение произошло, когда Гриценко гулял со своим ребенком. Родственники заявляют, что неизвестные схватили банкира на улице Киева и увезли в черном автобусе.

Семья Гриценко обратилась в правоохранительные органы Украины.Такую же информацию со ссылкой на собственные источники приводит и украинский Пятый канал. Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.

«Укрэксимбанк» является одним из самых крупных банков незалежной и полностью принадлежит украинскому правительству. Александр Гриценко возглавил правление кредитной организации в августе 2014 г. На пост руководителя его представила занимавшая тогда пост председателя Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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