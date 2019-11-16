В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Об этом сообщили родственников банкира.
Как сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на семью топ-менеджера, похищение произошло, когда Гриценко гулял со своим ребенком. Родственники заявляют, что неизвестные схватили банкира на улице Киева и увезли в черном автобусе.
Семья Гриценко обратилась в правоохранительные органы Украины.Такую же информацию со ссылкой на собственные источники приводит и украинский Пятый канал. Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.
«Укрэксимбанк» является одним из самых крупных банков незалежной и полностью принадлежит украинскому правительству. Александр Гриценко возглавил правление кредитной организации в августе 2014 г. На пост руководителя его представила занимавшая тогда пост председателя Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.
ИСТОЧНИК KP.RU