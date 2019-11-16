Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-16T17:48:16+03:00

Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км. Фото с сайта Минобороны РФ

В военных учениях участвовали израильские истребители и десятки бомбардировщиков других стран

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В ходе военных игр «Голубой флаг» на аэродроме Увда Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».

Как сообщает портал Breaking Defense, в учениях участвовали пилоты из Израиля, Соединенных Штатов, Греции, Италии и Германии.

Для военных игр привлекли израильские истребители пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран, в том числе американские F-16 и F-35, а также «Еврофайтеры» (Eurofighter Typhoon). Российские С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Российская ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 км. По оценкам экспертов она значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.

ИСТОЧНИК KP.RU