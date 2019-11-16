Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В ходе военных игр «Голубой флаг» на аэродроме Увда Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».
Как сообщает портал Breaking Defense, в учениях участвовали пилоты из Израиля, Соединенных Штатов, Греции, Италии и Германии.
Для военных игр привлекли израильские истребители пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран, в том числе американские F-16 и F-35, а также «Еврофайтеры» (Eurofighter Typhoon). Российские С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.
Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны.
Напомним, С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Российская ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 км. По оценкам экспертов она значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.
ИСТОЧНИК KP.RU