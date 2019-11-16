2019-11-16T18:08:03+03:00
Общество

В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников

По словам главы комитета по труду и соцполитике, такие меры потребуют дотации из федерального бюджета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетниковВ Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетниковФото: REUTERS
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В Государственной думе вряд ли подержат законопроект, предусматривающий установление минимального размера месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат пояснил, что в случае приятия законопроекта будет серьезная нагрузка на всю бюджетную систему страны, поскольку регионы будут нуждаться в дополнительных средствах.

«Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета», - цитирует Нилова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий установление минимального размера месячной заработной платы не ниже двукратной величины прожиточного минимума для педагогов, медработников, сотрудников государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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