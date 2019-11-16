2019-11-16T18:36:21+03:00
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок

Причиной происшествие стало возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир
Елена ГИЛЬМАНОВА
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При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенокПри пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 16 ноября, в результате пожара в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе на севере Москвы погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании в дежурную часть поступило в 16 часов 53 минут. Огнь охватил на восьмом этаже 9-этажного жилого дома.

Площадь возгорания составляла примерно восемь квадратных метров и наблюдалось сильное задымление. Пожарные смогли потушить пожар за несколько минут и уже в 17:09 пожар был полностью ликвидирован. Тем не менее, не удалось спасти ребенка, который был в квартире в момент пожара.

«Несмотря на оперативное прибытие, к сожалению, в результате пожара погиб 1 человек (ребенок)», - говорится в заявлении МЧС.

Причиной пожара стало возгорание личных вещей и мебели в квартире.

Напомним, днем ранее, поздно вечером 15 ноября, пожар произошел в общежитии в Новой Москве в поселке Кокошкино. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка сорок человек, всего эвакуировано около ста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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