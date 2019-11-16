Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
В возрасте 54 лет из жизни ушел поэт, филолог, бывший главный редактор и заведующий отделом поэзии журнала «Юность» Валерий Федорович Дударев.
О смерти поэта сообщила «Литературная газета», где отметили, что последнюю подборку работ творческой деятельности Валерия Дударева опубликовали на страницах издания в сентябре, а последняя критическая статья филолога вышла в октябре этого года.
Валерий Дударев был лауреатом литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина и Бориса Корнилова. Его стихи переводились на английский, польский и болгарский языки и публиковались в разных изданиях.
За время своей творческой деятельности Валерий Дударев издал несколько сборников стихов. Среди них «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «На склоне двадцатого века», «Интонации», «Ветла».
ИСТОЧНИК KP.RU