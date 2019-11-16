Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа

16 Нояб. 19:12 2019-11-16T19:12:04+03:00

Ранее спортсмен прошёл курс лечения в одной из парижских клиник

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Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, почему информация о здоровье ее супруга не раскрывается. По ее словам, состояние спортсмена держится в тайне по желанию самого гонщика.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Михаэлю. Поймите, мы держим его состояние в секрете по его же просьбе», - приводит The Sun слова Коринны Шумахер.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, когда катался на горнолыжном курорте в Альпах. После происшествия гонщик впал в кому. В сентябре спортсмена доставили в одну из парижских клиник, где он прошел курс лечения.

Ранее хирург Филипп Менаше, пациентом которого был Шумахер, рассказал о методах лечения гонщика в парижской клинике. Врач опроверг информацию о применении стволовых клеток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/733747" frameborder="0"></iframe> Шумахер не сдаётся.Шуми, солнечный мальчик или Красный барон - все это о нём. 6 лет мы ничего не знаем о здоровье Михаэля Шумахера

ИСТОЧНИК KP.RU