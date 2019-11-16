2019-11-16T19:37:22+03:00
В мире

За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро

Именно бычки от сигарет составляют треть мусора на улицах бельгийской столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евроЗа брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евроФото: EAST NEWS
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С января 2020 года штраф за брошенный на улицах Бельгии окурок возрастет с 50 до 200 евро. Об этом сообщили в мэрии бельгийской столицы.

«Служба общественной чистоты города Брюсселя запускает план, предусматривающий повышение осведомленности среди курильщиков, установку городских пепельниц, увеличение с января штрафа с 50 до 200 евро, а также проект утилизации окурков посредством карманных пепельниц», - говорится в заявлении куратора службы общественной чистоты в мэрии города Зубиды Желлаб.

Запуск специального плана власти города объясняют тем, что почти треть мусора на улицах Брюсселя составляют именно окурки.

В мэрии столицы отметили, что для разложения одного окурка может потребоваться до 15 лет. При этом он способен загрязнить до 500 литров воды, поскольку содержит большое количество токсичных веществ - свинец, мышьяк, никотин и канцерогены. «Окурок медленно, но верно загрязняет и убивает моря», - подчеркнули власти города.

Напомним, несколько лет назад в российской столице предложили ввести штраф в две тысячи рублей за брошенный мимо окурок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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