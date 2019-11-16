2019-11-16T20:24:38+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу

Способность к «трансформации» кузова появилась у авто после аварии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер»В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер»Фото: Кадр видео
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Вечером в пятницу, 15 ноября, жители Сыктывкара увидели странную «Газель». По дорогам города медленно ехал грузовой автомобиль, который «трансформировался» на ходу: у него постепенно разваливался кузов.

«Трансформация» попала на камеру видеорегистратора жителей Сыктывкара. На видеозаписи видно, как от грузового отсека «Газели» медленно, но верно, не остается практически ничего. Стенки кузова волочились по дороге за кабиной водителя.

Оказалось, что, когда грузовик ехал по крайней правой полосе по Октябрьскому проспекту в районе пересечения с улицей Чкалова, колеса «Газели» попали в яму на дороге. В результате у фургона подскочил кузов, после чего он слетел с опор и наклонился влево. Стенки кузова от удара частично сложились.

В ДТП никто не пострадал, но на видеозаписи можно увидеть, что ситуация вызвала недоумение у водителя грузового автомобиля.

По Сыктывкару ездила Газель и разваливалась на ходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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