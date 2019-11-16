2019-11-16T20:44:25+03:00
В мире

Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября

Ранее Александра Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноябряПрезидент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноябряФото: REUTERS
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Сербский лидер Александр Вучич, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем, пообещал, что уже с понедельника, 18 ноября, он приступит к работе «в полную силу».

В своем сообщении Вучич выразил благодарность врачам и персоналу Военно-медицинской академии, куда его госпитализировали. Президент также поблагодарил «всех, кто заботился».

«Спасибо врачам и сотрудникам VMA. Спасибо всем, кто заботился. Уже с понедельника я буду работать в полную силу», - написал сербский лидер на своей странице в Instagram.

avucicavucic
Президент Сербии пообещал начать работать в полную силу с 18 ноября
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Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, поздно вечером, 15 ноября, сербского лидера госпитализировали. Он был принят на лечение в отделение кардиологии Военно-медицинской академии. Как сообщили медики госпитализация потребовалась «из-за кардиоваскулярных проблем». Советница президента Сербии Сузана Васильевич сообщила, что состояние здоровья Вучича стабильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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