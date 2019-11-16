В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

16 Нояб. 21:07 2019-11-16T21:07:49+03:00

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В субботу, 16 ноября, в возрасте 62 лет в Москве из жизни ушел легендарный пожарный Виктор Климкин, который руководил тушением сотни самых сложных пожаров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сегодня в Москве на 62-ом году жизни от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин, легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что МЧС России и пожарные страны понесли невосполнимую утрату.

Свою службу в Москве Виктор Климкин начал в 1996 году. В 2007 году ему было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».

В сообщении отмечается, что в период с 1996 по 2011 год при участии и руководстве Виктора Климкина были потушены сотни сложных пожаров в столице. В пример приводятся пожары в издательстве «Пресса» на улице Правды, на Черкизовском рынке, а также в Измайловском вернисаже. Легендарный пожарный участвовал и в спасательных операциях, таких как обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка».

ИСТОЧНИК KP.RU