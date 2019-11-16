Под колесами поезда умерла 18-летняя чемпионка Украины по боксу

16 Нояб. 22:38 2019-11-16T22:38:35+03:00

Умерла Амина Булах, молодая чемпионка Украины по боксу Фото: Страница в социальной сети героя публикации

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В пятницу, 15 ноября, в Киевской области в селе Тарасовка поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку Украины по боксу Амину Булах.

Как сообщили в местной полиции, поезд сбил девушку поздно вечером, когда спортсменка возвращалась домой. По данным правоохранительных органов Украины, Амина Булах переходила железнодорожный переезд в наушниках и слушала музыку.

«Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», - говорится в заявлении полиции Киевской области.

По факту происшествия было открыто уголовное дело по статье «Несчастный случай».

В сентябре этого года чемпионка Украины по боксу Амина Булах выиграла бронзу молодежного Чемпионата Европы в Софии.

ИСТОЧНИК KP.RU