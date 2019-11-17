2019-11-17T01:25:50+03:00
Происшествия

В США пять человек погибли в результате перестрелки в жилом доме

Среди жертв трое детей
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США пять человек погибли в результате перестрелки в жилом домеВ США пять человек погибли в результате перестрелки в жилом домеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сан-Диего в результате стрельбы в жилом доме погибли пять человек. Трое их них были дети, четвертая - мать. Также полицейские обнаружили в квартире мужчину без признаков жизни. Сейчас они выясняют, какое отношение он имел к семье.

По данным телеканала Fox News, в службу "911" поступил звонок, в трубке слышались лишь звуки спора. Позже к ним поступило сообщение от соседей, они заявили, что слышали выстрелы. Выехав на адрес вызова, полицейские сквозь окно в доме увидели тело окровавленного ребенка и проникли внутрь.

На месте происшествия офицеры обнаружили тела трех погибших: мужчины и женщины, и трехлетнего ребенка. Также они нашли трех раненых детей одиннадцати, детей девяти и пяти лет. Двое младших скончались в больнице, старшего прооперировали. Дополнительно о его состоянии не сообщается.

Отмечается, что в доме жили мать и четыре ребенка. Мужчина там не зарегистрирован. Полиция полагает, что стрелявший - один из погибших, но не уточняет, кто именно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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