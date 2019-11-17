2019-11-17T01:56:36+03:00
В мире

В Бельгии мигрант с палкой напал на прохожих

Два человека получили серьезные ранения
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Бельгии мужчина с палкой напал на прохожихВ Бельгии мужчина с палкой напал на прохожихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Бельгии мужчина, вооружившись палкой, напал на случайных прохожих. Пострадали как минимум три человека. Полицейские выясняют, по какой причине он пошел на этот поступок.

- Двое из пострадавших получили серьезные ранения, - сообщает прокуратура провинции Западная Фландрия.

Инцидент произошел в центре города Кортрейк в пятницу, 15 ноября вечером. Прохаживаясь по улице, мужчина неожиданно набросился прохожих. Полицейские уже задержали подозреваемого. Сообщается, что он оказался выходцем из Ганы, который легально проживает в Бельгии.

- Жертвы также имеют иностранное происхождение. Я могу официально отрицать, что были расистские мотивы, - сказал Ханне Демедц сотрудник прокуратуры в разговоре с местным изданием Nieuwsblad.

Учитывая состояние мужчины, ему был вызван адвокат. Полицейские занимаются расследованием случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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