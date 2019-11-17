2019-11-17T02:22:23+03:00
Политика

Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Кабмин признал постановления 2019 года устаревшими
Мария ИГНАТЬЕВА
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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую водуУкраинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую водуФото: REUTERS
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Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Кабмин страны признал утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года. Они устанавливали предельный тариф на отопление и горячую воду.

Как передает местное издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики, в правительстве сочли, что это устранит угрозу отключения от газа городов из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что премьер Украины Алексей Гончарук заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах. Он сообщил, что такое может произойти в случае неподписания контракта с Россией. Накануне в Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу. Таким образом люди хотят привлечь внимание киевской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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