СЕГОДНЯ 02:22 2019-11-17T02:22:23+03:00

Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Кабмин страны признал утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года. Они устанавливали предельный тариф на отопление и горячую воду.

Как передает местное издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики, в правительстве сочли, что это устранит угрозу отключения от газа городов из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что премьер Украины Алексей Гончарук заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах. Он сообщил, что такое может произойти в случае неподписания контракта с Россией. Накануне в Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу. Таким образом люди хотят привлечь внимание киевской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU