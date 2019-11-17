Россияне не увидят один из красивейших метеорных потоков осени из-за убывающей Луны

СЕГОДНЯ 03:03 2019-11-17T03:03:12+03:00

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Астрономы сообщили, что убывающая Луна испортит планы тем, кто планировал понаблюдать за одним из ярчайших метеорных потоков - Леониды. Своего пика он достигнет в ночь на 18 ноября, однако явление будет сложно увидеть.

- В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Но убывающая Луна, которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям, - сообщили в Московском планетарии.

Специалисты отметили, что метеорный поток продлится не один день, а с 6 по 30 ноября. Просто пик в текущем году будет достигнут в 2:00 по московскому времени в ночь на грядущий понедельник. Сообщается, что лучше всего наблюдать за красивым явлением лучше под утро. Однако вероятность, что быстрые метеоры белого цвета, рожденные остатками кометы Темпеля-Туттля, будет видно - невысока.

ИСТОЧНИК KP.RU