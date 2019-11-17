2019-11-17T07:29:19+03:00
Политика

Глава МВД Кубы попал под санкции США

Министра считают причастным к нарушениям прав человека в Венесуэле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министру и двум его детям запрещен въезд в СШАМинистру и двум его детям запрещен въезд в СШАФото: REUTERS
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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Американская сторона обвиняет главу кубинского МВД в причастности к "грубым нарушениям прав человека в Венесуэле". Также ему вменяются "неправомерные" аресты и задержания тысяч граждан у себя на родине и удержание сотен политических заключенных.

Санкции распространяются не только на Сесара Гандарилью, но и на двух его детей. С настоящего момента всем им запрещен въезд на территорию США.

"США продолжают поддерживать кубинский и венесуэльский народы, и Госдепартамент реализует это решение о введении санкций с учетом этой цели", - цитирует ТАСС заявление американского госсекретаря.

Напоследок Помпео призвал другие страны последовать примеру Вашингтона и также привлечь властей латиноамериканской республики к ответственности за нарушение основных свобод человека.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее США обвинили Кубу в давлении на врачей. Якобы власти заставляли сотрудников сферы здравоохранения оказывать услуги в обмен на заявления о лояльности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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