2019-11-17T08:06:30+03:00
В мире

"Моя дочь сошла с ума": Список новогодних подарков девочки потряс ее отца

Помимо кукол и маленьких безделиц, школьница попросила у Санты довольно взрослые "игрушки"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из "детского" в новогоднем списке оказались живой кролик и одежда для негоИз "детского" в новогоднем списке оказались живой кролик и одежда для негоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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До Нового года и Рождества осталось немного больше месяца, и дети по всему миру уже начинают составлять списки подарков, которые они бы хотели получить от Дедов Морозов и Санта-Клаусов.

Одно из таких писем опубликовал пользователь Twitter. Его 10-летняя дочь от руки составила 26-строчный список, аккуратно выводя просьбы карандашом. Выдвинутые ребенком требования буквально потрясли ее отца.

"Моя 10-летняя дочь, должно быть, сошла с ума", — написал мужчина под фотографией.

Дело в том, что школьница попросила у Санты довольно взрослые "игрушки": iPhone 11, AirPods, новый MacBook Air, камеру Go Pro, сережки с бриллиантами, косметику и парфюм Chanel. Также одним из пунктов значилась наличка - четыре тысячи долларов (свыше 250 тысячи рублей).

Письмо состоит из 26 пунктов

Письмо состоит из 26 пунктов

Оказались в письме и обычные детские запросы, такие как куклы, настоящий зайчик и одежда для него, будильник и...немного стирального порошка. Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на список желаний девочки.

"Я думаю она собирается съехать", - пошутила alyal_allay.

"Берегись, потому что в следующем году кролик тоже будет составлять список: часы Rolex. Maserati. 4,000 долларов, прогулка по городу", - прокомментировала пост Susan_Ranes.

"Дай ей этот будильник! Скажи ей, что он разбудит ее ото сна, в котором она думает, что может получить все, что захочет!", - написала JasVela.

Сам автор поста тоже активно участвовал в обсуждении.

"У малышки большие мечты! Ей придется очень много работать, чтобы вести тот образ жизни, к которому она стремится, - добавил отец ребенка.

К слову, сайт kp.ru публиковал топ-10 беспроигрышных подарков детям на Новый год. Все они развлекательные, познавательные и очень нужные для развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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