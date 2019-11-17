2019-11-17T08:21:57+03:00
Политика

Япония займется разработкой военной "микроволновки"

Излучатель будет выводить из строя электронное оборудование противника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Япония создаст излучатель для противодействия беспилотникам и ракетамЯпония создаст излучатель для противодействия беспилотникам и ракетамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны Японии займется разработкой мощного микроволнового излучателя. Он сможет выводить из строя электронное оборудование противников, включая ракеты.

Технология облучения обсуждается уже около пяти лет, и за минувший год ведомство получило предложения о разработке излучателя от 12 различных компаний. Средства планируется вложить в проект в 2021 году. Установку примут на вооружение не раньше 2023 года.

Ожидается, что устройство будет действовать в диапазоне от 3 до 30 гигагерц. Минобороны создаст сразу несколько вариантов - для наземного, корабельного базирования и размещения на истребителях.

Согласно данным газеты Sankei Shimbun, излучатель сможет отражать атаку сразу множества ракет и беспилотников. В расчет бралась недавняя воздушная атака на крупнейшее нефтяное предприятие Саудовской Аравии.

Сайт kp.ru писал, что в распоряжение спецназа российского ФСИН ранее поступили специальные устройства нового поколения, которые позволяют "видеть сквозь стены".

ИСТОЧНИК KP.RU

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