Замглавы Минкомсвязи сравнил часть блогеров с теми, кто "писал на заборах"

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-17T09:37:02+03:00

Остальные же либо перерастут в самостоятельные СМИ, либо присоединятся к уже существующим

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Современные блогеры могут пойти несколькими путями - перерасти в самостоятельные СМИ или присоединиться к уже существующим масс-медиа, либо творить в свое удовольствие. Последних заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сравнил с людьми, которые раньше "писали на заборах".

"Их же никто не подозревал в том, что они могут быть журналистами или представлять конкуренцию, хотя читало их много народу", - сказал замглавы ведомства, выступая на полях российско-китайского форума новых медиа в городе Уси.

По его мнению, средства массовой информации - это в первую очередь определенный знак качества, отличающий их от "графомана". Также важны "правильность и умение рассказать историю", репутация.

"Потому что так как большие традиционные СМИ, они имеют длительную историю и имя, это имя их ко многому обязывает", - цитирует РИА Новости Волина.

Сайт kp.ru писал, что интернет-блогеры постепенно внедряются в ряды успешных и знаменитых. Заработкам некоторых из них уже могут позавидовать многие "обитатели" шоу-бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU