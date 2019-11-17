Замглавы Минкомсвязи сравнил часть блогеров с теми, кто "писал на заборах"
Современные блогеры могут пойти несколькими путями - перерасти в самостоятельные СМИ или присоединиться к уже существующим масс-медиа, либо творить в свое удовольствие. Последних заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сравнил с людьми, которые раньше "писали на заборах".
"Их же никто не подозревал в том, что они могут быть журналистами или представлять конкуренцию, хотя читало их много народу", - сказал замглавы ведомства, выступая на полях российско-китайского форума новых медиа в городе Уси.
По его мнению, средства массовой информации - это в первую очередь определенный знак качества, отличающий их от "графомана". Также важны "правильность и умение рассказать историю", репутация.
"Потому что так как большие традиционные СМИ, они имеют длительную историю и имя, это имя их ко многому обязывает", - цитирует РИА Новости Волина.
Сайт kp.ru писал, что интернет-блогеры постепенно внедряются в ряды успешных и знаменитых. Заработкам некоторых из них уже могут позавидовать многие "обитатели" шоу-бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU