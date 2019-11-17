В продолжении «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-17T09:51:26+03:00

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди".

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В новых сериях советского мультфильма "Ну, погоди!", премьера которых состоится летом 2020 года, появятся дополнительные второстепенные персонажи. Об этом сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва, выступая на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Она подчеркнула, что главными героями мультсериала останутся Волк и Заяц. Именно вокруг них будут происходить все события. Кто займется озвучиванием персонажей пока неясно - этот вопрос решается.

"Как вы знаете, «Ну, погоди!» — бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания. И мы, конечно, очень внимательно подойдём к сохранению аутентичности этого легендарного проекта", - цитирует телеканал RT Слащёву.

Сайт kp.ru писал, что продолжение всеми любимого мультфильма будет состоять из 26 серий. Герои вернутся на малые экраны, чтобы завоевать сердца детей нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU