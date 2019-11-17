2019-11-17T10:52:51+03:00
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana

Нанди Бушелл полностью отдается музыке - кричит, качает головой в такт и не перестает улыбаться [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нанди Бушелл из ВеликобританииНанди Бушелл из Великобритании
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На видеохостинге YouTube появился новый музыкальный самородок. Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила сердца интернет-пользователей, исполнив кавер на знаменитую песню рок-группы Nirvana "In Bloom".

Девочка не только отлично сыграла партию, но и полностью отдалась музыке. Она смеялась, кричала, качала головой в ритм и не переставала улыбаться.

"Обожаю Nirvana и могу играть их музыку целый день", — написала Нанди под видео.

Менее чем за неделю ролик набрал почти 350 тысяч просмотров. Также его лайкнули свыше 3,4 тысячи лайков.

"Это крик того, кто нашел свою страсть", - прокомментировал пользователь под ником "M B".

"Я не могу передать вам, какое это необыкновенное облегчение - знать, что будущее музыки находится в таких хороших руках. Ты - рок!", - написал Chris Henson.

"Девять лет, а уже легенда", - поддержал его ronnie.

"Я с нетерпением жду возможности услышать, как вы будете играть через 10 лет", - добавил Ed Raines.

Судя по роликам на канале Нанди, она умеет играть не только на барабанах, но и на гитаре. Также девочка поет и активно ведет соцсети вместе с родителями.

Сайт kp.ru писал, что ранее еще один талантливый барабанщик был найден в Липецке. Его кавер-версия песни "Прекрасное далеко" буквально взорвала соцсети.

Nirvana - In Bloom - Drum Cover.

ИСТОЧНИК KP.RU

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