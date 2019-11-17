2019-11-17T12:07:51+03:00
Происшествия

Семь человек погибли, 15 пострадали при взрыве газопровода в Бангладеш

Жертв могло быть больше, но спасатели оперативно вытащили людей из-под обломков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели сохранили жизни нескольким десяткам человекСпасатели сохранили жизни нескольким десяткам человекФото: REUTERS
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По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 пострадали в результате взрыва газопровода в городе Читтагонг в Бангладеш.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, около 8.30 утра по местному времени (05.30 по мск). Взрыв прогремел на первом этаже пятиэтажного здания, принадлежащего компании Dharma Pal Barua.

Спасателям удалось оперативно вытащить пострадавших из-под обломков, но уже в больнице медики констатировали смерть семерых из них. Среди жертв аварии маляр, который работал в соседнем здании, и директор начальной школы. Женщина переходила дорогу в момент взрыва, передает издание Daily Star.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее взрыв прогремел в жилом доме на западе Москвы. В результате ЧП пострадали два человека. Межквартирные перегородки обрушились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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