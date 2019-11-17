2019-11-17T16:43:06+03:00
Общество

Россия приняла решение по полетам в Египет

Египетская сторона частично выполнила условия России по антитеррористической безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Возобновление полетов в Египет решено отложитьВозобновление полетов в Египет решено отложитьФото: Иван ВИСЛОВ
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Египетские аэропорты до сих пор не отвечают российским стандартам безопасности, поэтому возвращение чартерного авиасообщения с Египтом решено отложить.

«Эксперты по авиабезопасности, посетив терминалы с инспекцией, отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер», - передает «Интерфакс» сообщение информированного источника.

По данным источника издания, Египет выборочно выполнил условия России в части обеспечения антитеррористической безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минпромторга Мантуров заявил, что авиасообщение с Египтом может открыться уже в этом году. Российский президент Владимир Путин также обсуждал возможность возвращения чартеров со своим египетским лидером Абдель Фаттаха ас-Сиси, который дал понять, что его страна очень заинтересована в притоке российских туристов.

Напомним, чартеры в Египет были запрещены в ноябре 2015 года после крушения самолёта авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Причиной ЧП стал взрыв на борту лайнера. В той катастрофе погибло 224 человека - все пассажиры и экипаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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